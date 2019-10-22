РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 22 окт. Строительство детского сада на 350 мест в жилом квартале «Новые Котельники» планируют завершить в декабре текущего года, сейчас на объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем и индивидуального теплового пункта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Заместитель главы администрации округа Сергей Жигалкин во вторник провел выездную проверку хода строительства детского сада на 350 мест в жилом квартале «Новые Котельники». В настоящее время на объекте находятся около 40 строителей.

«Продолжаются работы по монтажу внутренних инженерных систем, индивидуального теплового пункта, ведутся отделочные работы и работы по благоустройству. За предыдущий месяц завершены работы по асфальтированию проездов и тротуаров, установлены малые архитектурные формы, а также завершена отделка и роспись фасадов здания. Продолжаются работы по монтажу внутренних систем электроснабжения, слаботочных сетей, а также внутренние отделочные работы», – говорится в сообщении.

Новый детский сад на 350 мест, расположенный в жилом комплексе «Новые Котельники» возводится в рамках губернаторской программы «Детские сады», которая реализуется в регионе с 2013 года. Общая площадь этой современной трехэтажной постройки составила 4,3 тысячи квадратных метров. Застройщиком объекта является концерн «Русич».

Планируемый срок завершения строительства детского сада в ЖК «Новые Котельники» – декабрь 2019 года. Затем дошкольное учреждение перейдет в муниципальную собственность. Весной 2020 года будет закупаться оборудование, а осенью того же года детсад откроет свои двери для маленьких воспитанников.

Детский сад рассчитан на девять групп в возрасте от 2 до 7 лет. В нем предусмотрены пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога. Дошкольное учреждение оборудовано в рамках программы «Доступная среда» для маломобильных групп населения.