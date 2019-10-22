РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 22 окт. В учебном центре воинской части «Ильинское» подмосковного Домодедова прошло торжественное построение в честь 100-летия со дня образования войск связи РФ, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«21 октября в честь 100-летия образования войск связи Российской Федерации прошло торжественное построение в учебном центре воинской части «Ильинское». Военнослужащие были награждены благодарственными письмами, ведомственными медалями министерства обороны РФ. Военнослужащие срочной службы награждены фотографией у развернутого боевого знамени, благодарственными письмами, присвоены очередные воинские звания», – говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовали депутат Московской областной думы Олег Жолобов, председатель совета депутатов Домодедова Леонид Ковалевский, депутат совета депутатов округа Владимир Редькин, генерал-полковник в отставке Иван Морозов, командир части Андрей Барановский.