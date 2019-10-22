РИАМО – 22 окт. За консультациями в информационный центр московского метро и на стойки «Живое общение», расположенные на станциях, с начала 2019 года пассажиры обратились более полумиллиона раз, в частности, спрашивали, когда запустят МЦД и где можно купить сувениры с символикой метро, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Свыше 500 тысяч консультаций дали сотрудники информационного центра и стоек «Живое общение» с начала этого года. Чаще всего жители и гости столицы обращались на стойку, которая находится на станции «Курская», ее сотрудники дали почти 62 тысячи консультаций», – говорится в сообщении.

На втором месте по востребованности у пассажиров – стойка «Живое общение» на станции «Комсомольская», куда обратилось за 9 месяцев почти 60 тысяч пассажиров.

На третьем месте – стойка на станции «Александровский сад», сотрудники которой дали 54 тысячи консультаций.

Чаще всего пассажиры метрополитена задают вопросы о маршрутах, видах проездных билетов и оплате банковскими картами на турникетах.

Кроме того, граждане спрашивают, когда запустят Московские центральные диаметры (МЦД), где можно приобрести сувениры с символикой метро, бесплатно зарядить телефоны и гаджеты и где располагаются туалетные кабинки на станциях.