РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 окт. Конкурс «Студент года» среди учащихся всех вузов и колледжей Красногорска проведут в округе 24 октября, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Конкурс «Студент года» пройдет в молодежном центре в четверг (24 октября – ред.). За титул лучшего поборются студенты всех вузов и колледжей округа», – говорится в сообщении.

Студентам предстоит выполнить пять заданий: «Визитная карточка», «Конкурс проектов», «Интеллектуальный конкурс», «Конкурс болельщиков», «Мое учебное заведение «Приходите к нам учиться…».

«Приходите поддержать своих однокурсников. Вход свободный, начало в 13:00», – отмечается в сообщении.

Молодежный центр расположен по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №20, корпус 1.