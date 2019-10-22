РИАМО – 22 окт. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина избрана председателем Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, голосование состоялось в рамках XLV Совета, который прошел 18 октября на фестивале «Зодчество», говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Совет главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований создан в 1998 году. Он является постоянно действующим общероссийским совещательным органом, в чьем ведении находится широкий круг вопросов текущей градостроительной политики. Совет проводится для обмена опытом, участия в формировании законодательной базы и взаимодействия с органами власти, обсуждения актуальных вопросов архитектурной и градостроительной практики.

«В рамках действующего законодательства в области градостроительной деятельности у главных архитекторов субъектов и муниципальных образований Российской Федерации практически не осталось инструментов регулирования архитектурно-градостроительного облика (АГО) объектов капитального строительства», – отметила Кузьмина.

Она подчеркнула, что при этом архитектурно-градостроительный облик – это неотъемлемая составляющая качественной городской среды.

Кузьмина напомнила, что с 2016 года на территории Московской области действует государственная услуга по выдаче свидетельств о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства (АГО). Основные цели этой важнейшей госуслуги: утверждение внешнего вида зданий, обеспечение в проектах комплексного благоустройства, транспортной и пешеходной доступности, эффективных и рациональных планировок бюджетных объектов, которые впоследствии позволяют сэкономить значительные средства на эксплуатации зданий.

На сегодняшний день АГО – единственный инструмент, с помощью которого есть возможность контролировать качество архитектурных решений новой застройки.

«Закрепление этапа АГО необходимо на федеральном уровне, в виде отдельной статьи Градостроительного кодекса. Необходимо внесение изменений в положение об экспертизе и авторском надзоре, чтобы у архитекторов была реальная возможность отслеживать соблюдение авторского замысла и контролировать качество реализации», – разъяснила Кузьмина.

Эта проблематика обсуждалась недавно на встрече с вице-премьером РФ Виталием Мутко. Он посетил 19 октября фестиваль «Зодчество», ознакомился с экспозициями регионов и провел встречу с ведущими архитекторами нашей страны. Отвечая на вопросы, заместитель председателя правительства озвучил тезис о необходимости скорейшего принятия закона «Об архитектурной деятельности в РФ», а также подчеркнул, что ждет предложения профессионального сообщества по актуальным вопросам архитектуры и градостроительства.

Кроме того, в рамках XLV Совета с докладом «Снятие административных барьеров при разработке и внесении изменений в современные документы территориального планирования» выступила первый заместитель председателя Мособлархитектуры Надежда Зыкова. Также выступила и академик-секретарь отделения градостроительства РААСН, главный архитектор института ГУП МО «НИиПИ градостроительства» Ольга Малинова с докладом «Возможные направления реформирования системы подготовки градостроительной документации в РФ».