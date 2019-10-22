РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. Четыре детских сада из подмосковного Подольска получили статус региональных инновационных площадок по результатам областного марафона педагогических достижений, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник на базе детского сада №57 «Ладушки» прошел областной марафон педагогических достижений.

«Победителями в областном конкурсе на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области в 2019 году стали детский сад №13 «Золотая рыбка», №55 «Кузнечик», №57 «Ладушки», №40 «Капелька», – говорится в сообщении.

Мероприятие прошло по инициативе ассоциации педагогов дошкольного образования областного центра «Содружество» с целью распространения педагогического опыта. В марафоне приняли участие победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов.