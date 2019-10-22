РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. В микрорайоне Львовский Подольска неизвестные разбили 9 уличных фонарей вдоль тротуара по Московской улице, сейчас разыскиваются свидетели происшествия, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Львовский в ночь с 21 на 22 октября вдоль тротуара по улице Московская (от улицы Пролетарская до улицы Горького) из хулиганских побуждений было разбито 9 из 20 фонарей уличного торшерного освещения. Учитывая крупную сумму ущерба, будет направлено заявление в органы УМВД для выяснения всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что для восстановления уличного освещения на данном тротуаре потребуется значительное время.

«Просим всех неравнодушных граждан оказать содействие в установлении лиц, причастных к произошедшему. Если вы видели виновников, сообщите по телефонам: 8(496)760-59-89; 8(496)760-59-84», – заключается в сообщении.