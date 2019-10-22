РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 окт. Территорию возле домов на улице Ленина в микрорайоне Губайлово подмосковного Красногорска благоустроят после ремонта теплосетей до 30 декабря текущего года, сообщил сотрудник администрации горокруга.

Ранее жительница микрорайона пожаловалась в Instagram-сообществе «Krasnogorsk_live» о затянувшемся ремонте теплотрассы в районе домов №№11А и 15 на улице Ленина.

«Сотрудники АО «Красногорская теплосеть» проводят земляные работы по капитальному ремонту теплосети. Согласно ордеру №1358 завершить работы и благоустроить территорию запланировано до 30 декабря 2019 года», – написал сотрудник администрации в комментариях к посту.

В документе, который имеется в распоряжении «РИАМО в Красногорске», указано, что после окончания ремонтных работ необходимо незамедлительно начать восстановление дорожного покрытия, нарушенного при разрытии, а также выполнить благоустройство, озеленение и освещение.