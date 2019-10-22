РИАМО – 22 окт. Масштабная благотворительная акция в поддержку людей с ограниченными возможностями «Добрый шаг» прошла в Реутове в минувшие выходные, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Благотворительная акция «Добрый шаг», прошедшая в Центральном парке Реутова, включила в себя благотворительный концерт, на котором выступили участники вокальных и танцевальных студий. Несколько композиций исполнила певица Леора – директор волонтерского движения «Теплый свет». Также зрителей порадовало выступление малышей из детской музыкальной группы «Фабрика kids», – говорится в сообщении.

В рамках акции работали бесплатные площадки с мастер-классами, а особый интерес вызвала гаражная распродажа, где каждый желающий мог выступить в роли продавца или покупателя.