РИАМО – 22 окт. В столичном районе Новогиреево ведется строительство храма в честь святого равноапостольного великого князя Владимира, все работы намерены завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Объект расположат на улице Перовская, во владении 64.

«Строится храм по индивидуальному проекту заслуженного архитектора А. Оболенского, создателя храма Христа Спасителя. Он будет одноглавым со скатной кровлей и звонницей над западным входом», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что основной большой храм будет каменный, а малый – крестильный деревянный. Храмовый комплекс уникален по своей красоте, в нем сочетаются не только разные архитектурные школы зодчества, но и разные материалы.

На данный момент строители завершают кирпичную кладку малого барабана, западная часть кровли готовится под покрытие, закончены монолитные работы на главном барабане. До конца года планируется закрыть контур храма и поднять главный купол с крестом.

Строительство объекта ведется полным ходом в соответствии с запланированным графиком.

Левкин подчеркнул, что по окончании строительства храмового комплекса в округе появится благоустроенная рекреационная зона, которая станет дополнительным местом отдыха москвичей.

Традиционно посещая строительство храмов в столице, советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в столице, отметил, что строительство храма ведется в рамках программы строительства новых православных храмов в столице.

Он также напомнил, что в апреле 2014 года на данном участке было совершено освящение малого деревянного храма на 100 прихожан. А через год, в декабре 2015 года, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного был установлен Поклонный крест, и совершен молебен на месте строительства будущего большого каменного храма.

Строительство храмового комплекса планируют завершить в сентябре 2020 года.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы и патриарх Московский и всея Руси.

Вместе со строительством новых храмов программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало. Программа строительства православных храмов демонстрирует не только огромную потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий.