РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 22 окт. Коллективы культурного комплекса «Котельники» поздравили более 250 представителей АО «Белая Дача трейдинг» с Днем сельского работника, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Во вторник в Доме Культуры «Белая дача» прошел праздничный концерт, посвященный Дню сельского работника. Более 250 представителей крупнейшего в Московской области АО «Белая Дача трейдинг» тепло и торжественно поздравили творческие коллективы культурного комплекса «Котельники».

«Чествование работников сельского хозяйства – традиционный ежегодный праздник для города, поскольку АО «Белая Дача трейдинг» является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, прославляющий Котельники по всей России уже несколько десятилетий», – говорится в сообщении.

Компания занимается производством картофеля фри и является одним из крупнейших поставщиков в торговые сети и сети ресторанов быстрого питания, включая McDonald's.