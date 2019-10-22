РИАМО - 22 окт. До конца 2019 года в подмосковных округах Долгопрудный, Дмитровский и Балашиха запустят в пилотном режиме депо для сдачи на переработку старой техники, мебели и бытового мусора, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Депо – это те места, куда жители сами свозят свои крупногабаритные отходы в виде техники, холодильников, диванов и так далее. <…> Мы сейчас стартуем в трех муниципальных образованиях - Дмитровский, Долгопрудный и Балашиха. Я думаю, что этот перечень расширится», - сказал Хромушин.

Такие депо будут называться Recycle Depot. Это будут площадки от 0,5 до 2 гектаров, на которых будут стоять контейнеры для самых разнообразных отходов и старых вещей: для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. Забирать отходы будут перерабатывающие предприятия по мере их накопления. Информацию о заполненности контейнеров будет передавать диспетчер депо.

Площадки для сдачи мусора станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на снижение минимум в два раза объемов вывоза мусора на полигоны и увеличение доли перерабатываемых отходов.

Путь мусорного пакета>>