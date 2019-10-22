РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 22 окт. Городская взрослая поликлиника ДЦГБ снова заработает после ремонта в январе 2020 года, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Городская взрослая поликлиника ДЦГБ примет первых пациентов в январе 2020 года», – говорится в сообщении.

Сейчас в поликлинике завершается капитальный ремонт. Уже отремонтированы фасад и кабинеты, заменены инженерные коммуникации. Проводится благоустройство прилегающей территории. Вскоре в поликлинику поставят новую мебель и современное оборудование.