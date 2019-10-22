РИАМО - 22 окт. В Московской областной думе прошел круглый стол, в ходе которого обсудили проект федерального закона по борьбе с так называемыми «наливайками», в результате круглого стола была принята резолюция, которую направят на рассмотрение в Госдуму РФ, предает корреспондент РИАМО.

«Наливайки» — это небольшие точки продажи алкоголя, расположенные в многоквартирных домах.

«Мы в Госдуму будем отправлять резолюцию о том, чтобы регионам дали самим решать, какой должен быть минимальный размер площади, где разрешена продажа алкоголя. Это первое. Второе - это то, что ограничение или открытие («наливаек» - ред.) должно решаться собственниками жилья», - сказал Керселян.

Управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Центр пивоваренной компания «Балтика» Светлана Воронина добавила, что «наливайки» способствуют росту теневого рынка алкоголя, а сама продукция может храниться в неподобающих условиях, что может нести угрозу покупателям.

«Мы понимаем озабоченность регионов в сфере продажи разливного пива на вынос и в объектах общепита. Мы также считаем целесообразным принятие единых правил на федеральном уровне. Необходимо сформулировать законопроект и четко определить субъекты ресторанной деятельности», - сказала Воронина.

Он добавила, что «наливайкам» следует иметь изолированный от жилой части вход, который не должен выходить в дворовую территорию. Само помещение продажи алкоголя должно быть оборудовано туалетами и раковинами для мытья рук персонала.