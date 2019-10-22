РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. Жители Подольска 27 октября смогут проверить свои знания и написать «Географический диктант» в рамках акции Русского географического общества, сообщается в группе «Гимназия имени Подольских курсантов» в соцсети «ВКонтакте».

Проходить диктант будет в гимназии имени Подольских курсантов в кабинете №85. Регистрация начнется в 11:00, диктант будет проходить с 12:00 до 13:00.

«В воскресенье, 27 октября, гимназия имени Подольских курсантов микрорайона Климовск приглашает всех желающих вне зависимости от возраста и уровня подготовки принять участие в ежегодной международной образовательной акции Русского географического общества «Географический диктант». Каждый из участников получит именное свидетельство и возможность анонимно проверить свои географические знания», – говорится в сообщении.

При регистрации участникам будут присвоены индивидуальные идентификационные номера, с помощью которых можно будет узнать свой результат на официальном сайте: www.dictant.rgo.ru.