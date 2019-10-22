РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 окт. Полуфинал первой подмосковной лиги КВН состоится в Красногорске 24 октября, сообщается в Instagram-аккаунте управления культуры горокруга.

«Двадцать четвертого октября во Дворце культуры «Подмосковье» пройдет ½ финала первой подмосковной лиги КВН. Кто же из команд вырвется в финал и поборется за звание самой смешной команды Подмосковья?» – говорится в сообщении.

Вход на игру по бесплатным пригласительным билетам. Получить их можно ежедневно с 11:00 до 20:00 в информационном центре ДК, а также в отделе по делам молодежи администрации муниципалитета и в молодежном центре Красногорска.

Начало игры 24 октября в 18:00.