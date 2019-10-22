РИАМО - 22 окт. Московская область в течение двух лет сможет стать самым мощным индустриальным кластером в России по переработке твердых коммунальных отходов, сообщил во вторник журналистам заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«В рамках подписанного соглашения Москва инвестирует в Московскую область средства на создание дополнительных мощностей по переработке отходов на территории Московской области. Таким образом, я думаю, мы в течение двух лет получим самый мощный индустриальный кластер в России, который может принимать отходы, которые еще будем искать для того, чтобы принимать их, как сейчас делает Швеция – принимает отходы из других стран», - сказал Хромушин.

Он отметил, что в рамках также подписанного договора между правительствами Московской области и Москвы в этом году Подмосковье принимает из столицы 4,6 миллиона тонн отходов, а в 2020 году регион будет принимать 3,4 миллиона тонн отходов.

По словам Хромушина, на территории Подмосковья строится 12 комплексов по переработке отходов.