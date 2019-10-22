РИАМО – 22 окт. Во Дворце культуры «Химик» прошел первый этап образовательного проекта АО «Воскресенские минеральные удобрения» «УРАЛХИМиЯ», в химическом квесте приняли участие 120 старшеклассников из 20 школ Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

Образовательный проект направлен на привлечение школьников к научной работе, развитие творческого потенциала учащихся и создание условий для укрепления социального партнерства химкомбината и школ.

«Конкурс состоял из восьми испытаний. Участники выполняли задания на знание химии, истории Воскресенска и химкомбината, а также решали непростые головоломки. Так, школьникам необходимо было соорудить мост, конструкция которого была предложена великим деятелем эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, перечислить все мосты на территории Воскресенска, которые соединяют берега реки Москвы; собрать досье на великих ученых-химиков; пройти несколько раундов интеллектуальной викторины «Своя игра», — говорится в сообщении.

Кульминацией интеллектуального праздника стал флешмоб, в рамках которого участники квеста образовали «живую» таблицу Менделеева. Они творчески подошли к изображению элементов, после чего выстроились в последовательности, которая 150 лет назад была определена великим русским ученым.

По итогам сильнейшей стала команда «Марганцовка», состоящая из представителей лицея №22, гимназии №1 и Губинской школы. Все победители были награждены ценными подарками, которые пригодятся образовательным учреждениям при проведении уроков химии.

На следующем этапе конкурса учащиеся проверят свои силы в интеллектуальной викторине «Что? Где? Когда?». Также школьникам предстоит провести научно-практическую работу, изучив влияние минеральных удобрений на рост и развитие культурных растений с коротким вегетационным периодом.

Абсолютный победитель конкурса «УРАЛХИМиЯ», который станет обладателем передвижной химической лаборатории, будет определен в декабре 2019 года - после составления финальных рейтинговых списков школ-участников проекта.