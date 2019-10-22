РИАМО - 22 окт. В городском округе Красногорск в начале 2020 года стартуют работы по расширению дорожного полотна на Путилковском шоссе, там уже ведутся подготовительные работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Участок общей протяженностью 1,6 километра будет расширен до четырех полос движения. Строители уже переустраивают инженерные коммуникации, рядом с проезжей частью начинается вырубка деревьев.

«Работы по переустройству коммуникаций выполнены на 15%. Также на объекте ведутся работы по оформлению земельных участков, необходимых для проведения реконструкции. После завершения работ по переустройству коммуникаций строители приступят к выполнению работ по расширению дорожной части», - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что проект позволит сократить количество пробок и улучшить транспортную доступность округа.

Контракт на реконструкцию трассы был заключен в июне 2019 года с подрядной организацией АО «Сибагропромстрой». Завершить работы планируется в конце 2020 года. Участок реконструкции начнется от пересечения Путилковского шоссе с проектируемым проездом №6699 до границы малоэтажной жилой застройки у дома 61.

Планируется, что после реконструкции расчетная скорость движения по дороге составит 80 километров в час, пропускная способность — 30 тысяч машин в сутки. Там появятся новые тротуары, велодорожка, ливневки, современное наружное освещение.

Также в рамках проекта планируется построить тоннель длиной около 360 метров на пересечении с проектируемым проездом 6411.