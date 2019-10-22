РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. В подмосковном Подольске все желающие смогут принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее поздравление, работы принимают до 30 октября, сообщается в группе «Парк «Дубрава» городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! В Подольске проводится конкурс на поздравление к Новому году. Участникам необходимо в произвольной форме (стихотворной или прозе) написать поздравление для жителей города. Работы принимаются до 30 октября», – говорится в сообщении.

По итогам конкурса объявят трех победителей, которые 1 декабря на торжественном зажжении Новогодней елки получат призы.

Для участия необходимо прислать свои работы организатору конкурса Ксении Самбур в соцсети «ВКонтакте».