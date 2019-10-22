РИАМО - 22 окт. Еще два проекта подмосковных школ включены в федеральный реестр проектов повторного применения, эти проекты смогут использовать при строительстве в других регионах, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России включена проектная документация по объекту капитального строительства «Общеобразовательная школа на 825 мест» на улице Калинина в Наро-Фоминске и «Общеобразовательная школа на 825 мест» в микрорайоне «Северный-2» Электростали», - сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В реестре есть проекты пяти детских садов, 30 школ, трех спортивных зданий, также несколько объектов ЖКХ и культуры, направленные Московской областью. Они отвечают критериям экономической эффективности и рекомендованы для тиражирования по всей стране.

Локтев отметил, что повторное применение проектов позволит сэкономить бюджет и позволит использовать успешные технические решения.

Всего в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования включено 1072 проекта.