РИАМО - 22 окт. Мосгорсуд изменил меру пресечения водителю автобуса Виктору Тихонову, въехавшего в переход у станции метро «Славянский бульвар», сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

В декабре 2017 года автобус, которым управлял Тихонов, въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Он совершил наезд на пешеходов на остановке общественного транспорта и в подземном переходе. В результате четыре человека скончались на месте, двоим был причинен тяжкий вред здоровью, еще не менее восьми получили различные телесные повреждения.

«Приговор Дорогомиловского суда отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мера пресечения Виктору Тихонову изменена с заключения под стражу на помещение под домашний арест. Он поучаствовал в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи», - сказал собеседник агентства.

Документы об изменении меры пресечения во вторник будут направлены в СИЗО.

Заключением судебной автотехнической экспертизы и собранными следствием доказательствами было установлено, что Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства. В результате он ошибочно надавил на педаль управления подачей топлива, после этого последовал резкий разгон скорости автобуса до не менее 23 километров в час.

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