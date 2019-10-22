РИАМО – 22 окт. До конца ноября на территории Московской области запланировано открытие и ввод в эксплуатацию четырех новых спортивных сооружений, они появятся в Чехове, Шатуре, Пущине и Черноголовке, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В частности, на территории городского округа Чехов после реконструкции откроется стадион «Химик», общая площадь которого составит 19,5 тысяч квадратных метров.

«Он будет включать в себя не только футбольное поле размером 105 на 68 метров, но также универсальную спортивную площадку и беговые дорожки. Стадион будет готов принять до 1,2 тысячи болельщиков на трибунах», – отмечается в сообщении.

А в Шатуре свои двери для посетителей откроет физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом, залом единоборств и раздевалками, душевыми и комнатами для персонала.

В Пущине в эксплуатацию будет введен капитально отремонтированный Дворец спорта «Ока». На площади свыше 3,5 тысяч квадратных метров расположатся универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал аэробики, зал борьбы, зал спортивной хореографии и бассейн 25 на 13 метров.

А городской округ Черноголовка обзаведется новым футбольным полем.

По словам министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова, Московская область – один из регионов-лидеров по числу спортивных объектов в целом, а также по открытию новых.

«В ноябре этого года запланировано открытие новых и отремонтированных объектов в четырех городских округах. Разумеется, работа в данном направлении будет продолжена, до конца года в планах открыть еще несколько объектов», – заключил он.