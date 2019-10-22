РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. В результате исполнения новых законов в Московской области сокращено 56 государственных унитарных предприятий с 2018 года, оптимизацию таких предприятий обсудили на семинаре-совещании в Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Семинар-совещание глав и депутатов городских округов Люберцы, Котельники и Дзержинский прошел во вторник в администрации Люберец. Его организатором является Московская областная дума.

«В 2018 году в Московской области появились законы «О порядке управления государственными унитарными предприятиями Московской области» <...> и «Об условиях приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто». В результате сокращено 56 государственных унитарных предприятий и 320 муниципальных унитарных», – сказал председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Мособлдумы Владимир Шапкин.

Он добавил, что в декабре 2018 года акционировали «Мострансавто». В настоящее время на территории региона действуют 25 государственных унитарных предприятий и 441 муниципальное.