РИАМО - 22 окт. Некоторые проблемы с зубами у ребенка можно решить еще в младенческом возрасте, поэтому подмосковные врачи рекомендуют водить детей к стоматологу с самого раннего возраста, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Одна из таких патологий, которую можно распознать еще с первых дней жизни ребенка – патология уздечки языка.

«О короткой уздечке языка могут свидетельствовать, в частности, проблемы при грудном вскармливании: слишком долгое (50-60 минут) кормление, отказ ребенка от груди, ребенок может быстро уставать при кормлении, плакать, глотать много воздуха, и вследствие этих проблем – медленно набирать вес», - рассказывает стоматолог-хирург, врач Дубненской стоматологической поликлиники Анна Трепоухова.

С развитием этой патологии может наблюдаться заметное отставание в росте переднего участка нижней челюсти, в итоге у детей будут проблемы с произношением звуков «Р» и «Л», нарушение прикуса, неправильное расположение фронтальных зубов на нижней челюсти, воспаление десен.

«В младенческом возрасте определить патологию поможет врач – у младенцев при осмотре выявляется тонкий короткий тяж слизистой. Детям старшего возраста ограничение подвижности языка можно предварительно диагностировать и в домашних условиях: предложить детям кончиком языка коснуться неба и облизать верхнюю губу. При попытке сделать это определяется раздвоение кончика языка», — отмечается в сообщении.

При своевременном обращении к врачу эту патологию вылечить гораздо проще. А в возрасте 5-6 лет уже потребуется операция под местной анестезией.