РИАМО - 22 окт. Строительство первой очереди крупного тепличного комплекса стартовало в подмосковном городском округе Воскресенск, стройплощадку посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Началось строительство тепличного комплекса по производству овощных культур на территории Воскресенска. Производственная площадь проекта составит 34,8 гектара. Объем финансирования на строительство первой очереди составляет более 10 миллиардов рублей», - сказал Разин.

Проект реализуется силами сельхозпредприятия «Тепличный комплекс «Подмосковье».

«Это будет круглогодичное высокоэффективное производство по выращиванию овощных и зеленых культур, объем которого составит порядка 27 тысяч тонн овощей в год», - подчеркнул Разин.

На сегодняшний день завершены земляные работы, ведутся бетонные работы, производится монтаж металлоконструкций будущего комплекса.

«Новая теплица обеспечит работой около 540 местных жителей. Ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса мы планируем в 2020 году», - добавил Разин.

На стройплощадке министр обсудил с руководителями комплекса и подрядной организации этапы строительства теплицы. Собеседники заверили Разина, что все работы завершатся в установленные сроки.