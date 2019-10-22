РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. Сотрудники ГИБДД выявили более 20 пьяных водителей на дорогах подмосковного Подольска за время проведения оперативно-профилактического мероприятия, сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске с 9 сентября по 20 октября в целях снижения числа дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, был проведен комплекс профилактических мероприятий. Во время их проведения были предусмотрены комбинированные массовые проверки водителей на наличие у них признаков опьянения и регулярные рейды в местах наиболее вероятного появления пьяных водителей.

«За данный период автоинспекторами были выявлены 8 водителей, нарушивших правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 22 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, на 16 водителей был составлен протокол за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что пьяным водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.