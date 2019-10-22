РИАМО - 22 окт. В Москве в районе Хамовники планируется отремонтировать здание, которое входит в состав ансамбля планировки и застройки 1920-1930-х годов, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Так, работы планируется провести в здании, расположенном по адресу: Центральный административный округ, район Хамовники, Кооперативная улица, дом 2, корпус 13.

«В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Москвы ремонтируются здания, в которых инженерно-технические системы или отделка находятся в неудовлетворительном состоянии. Это важная работа, реализуемая столичным правительством, потому что своевременный и качественный ремонт поддерживает работоспособность зданий на долгие годы и гарантирует безопасность и комфорт для жителей», – отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Так, в рамках капремонта, в порядок приведут кровлю и дома, расчистят стены фасада и заменят оконные отливы. Также предусмотрен ремонт штукатурного слоя, восстановление цоколя и крыльца, обновление балконов. Кроме того, строители заменят окна и двери, полы на лестничной клетке, а также покрасят металлическое ограждение маршей, обновят стены и потолки.

Проектом капитального ремонта предусмотрено также проведение модернизации систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Также запланирована полная замена системы отопления. После обновления коммуникаций будет проведен восстановительный ремонт в зонах по всему объему здания.