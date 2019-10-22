РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. В подмосковных Люберцах прошел семинар-совещание глав и депутатов Люберец, Котельников и Дзержинского, в ходе которого им разъяснили законодательную основу деятельности советов депутатов муниципальных образований, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Семинар-совещание прошел во вторник в администрации Люберец. Его организатором является Московская областная дума.

«За 15 лет было принято 146 федеральных законов и два постановления Конституционного суда Российской Федерации, касающихся правовой основы местного самоуправления. В частности, появились законы о создании городских округов. Основные процессы в них – изменения территориальной организаций местного самоуправления», – сказал председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов.

Он добавил, что с 2014 года количество муниципальных образований сократилось с 360 до 64 из-за объединений. Также сократилось количество чиновников. Так, в 2014 году было 18903 должности муниципальной службы, сейчас – 7530.