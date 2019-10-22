РИАМО - 22 окт. Во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы 43-летний мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по столице.

«Сигнал «Тревога» поступил в дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве с охраняемого объекта, расположенного на Шепелюгинской улице. К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился охранник объекта, который сообщил о стрельбе около жилых домов», — говорится в сообщении.

Мужчина с травматом был, по внешним признакам, пьян. Стрелял он в воздух. Объяснить правоохранителям, почему он начал этим заниматься, мужчина не смог.

Задержанного передали полицейским, оружие у него изъяли.