РИАМО – 22 окт. В детскую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского в столице был госпитализирован подросток с серьезной проблемой – у мальчика практически не открывался рот, из-за чего он не мог полноценно питаться и нормально дышать при физических нагрузках, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«После проведения необходимого комплексного обследования пациенту поставили диагноз: анкилоз височно-нижнечелюстного сустава. Компьютерная томография показала патологическое разрастание костной ткани между височной костью и ветвью нижней челюсти единым блоком, что привело к неподвижности нижней челюсти», – отмечается в сообщении.

В данном случае могла помочь лишь сложная операция по замене элементов сустава. Во время хирургического вмешательства мальчику удалили лишнюю костную ткань, установили эндопротез, закрепив его реконструктивными титановыми пластинами.

Еще на операционном столе у пациента рот открылся на несколько сантиметров. Через три недели мальчик благополучно был выписан из клиники.

Челюстно-лицевой хирург детской больницы №9 имени Сперанского Юрий Волков рассказал, что в дальнейшем мальчику потребуется длительная реабилитация у специалистов стоматологического профиля и специалистов ЛФК.

«Главное, при появлении проблем, связанных с дискомфортом, нарушением функции, развитием воспаления, не уходить, не прятаться от них, а вовремя обращаться к специалистам соответствующего профиля. Упущенное время может привести к тяжелым, а иногда и к необратимым последствиям, которые не всегда будет возможно исправить», – подытожил он.