РИАМО - 22 окт. Повреждения газопровода на Сколковском шоссе не зафиксировано, на месте работают специалисты, сообщил РИАМО представитель пресс-службы АО «Мосгаз».

Во вторник с 14:00 до 15:00 в соответствии с предварительным оповещением городских служб Мосгаз проводил плановые работы по замене запорного устройства на сетях газоснабжения на улице Дорогобужская.

«Ситуация находится под контролем и не представляет угрозы населению, объекты жизнедеятельности города от газоснабжения не отключались», – говорится в сообщении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что очевидцы сообщили о повреждении газопровода на Сколковском шоссе в Москве.