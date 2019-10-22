РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. Жительница подмосковных Люберец попросила главу округа Владимира Ружицкого заасфальтровать участок улицы Красная Заря в поселке Малаховка, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник Ружицкий совместно с депутатом Мособлдумы Владимиром Жуком провел прием населения в общественной приемной партии «Единая Россия». Жительница Малаховки обратилась с просьбой положить асфальт около домов №№9 и 11 по улице Красная Заря.

«Это мы сделаем, не вижу никаких проблем в этом», – сказал Ружицкий.