Что делать, если в квартире сильно топят

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© сайт мэра Москвы

Для начала нужно установить термометры в разных комнатах, чтобы определить температуру.

После самостоятельных измерений юрист советует обратиться в свою управляющую компанию. Из УК должны прислать специалиста для проверки и составления документов.

Если проверка покажет, что температура действительно завышена, жильцы могут потребовать от УК ее снизить. Каким образом снизить температуру (например, за счет уменьшения температуры воды в котельной), УК определяет самостоятельно - общее собрание собственников многоквартирного дома такие вопросы решать не может.

Если УК требования жильцов проигнорирует, следует пожаловаться в жилинспекцию по месту жительства или отделение Роспотребнадзора. Они обычно быстро реагируют на обращения граждан и штрафуют управляющие компании за бездействие.

Кроме того, жители Подмосковья могут оставить жалобу на «Доброделе». Здесь необходимо войти в личный кабинет и выбрать сначала пункт «Многоквартирные дома», а затем указать тему «Ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению (холодно/жарко в квартире)»

Москвичи могут оставить жалобу на портале «Наш город», где нужно выбрать тему «Проблема с ЖКХ и отоплением», или на сайте мэра Москвы.

Если вышеперечисленные способы не помогли, то можно дойти до прокуратуры. В этом случае лучше иметь письменную коллективную жалобу в УК и документы, фиксирующие ее отказ предпринимать какие-либо действия.

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