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  2. Что делать, если в квартире сильно топят
Шпаргалки

Что делать, если в квартире сильно топят

Куда обращаться жителям Московского региона, если в квартире из‑за отопления очень жарко.
© flickr.com,by Geoffrey Gallaway
1

Температурные нормы

Допустимые температурные нормы в жилых помещениях прописаны в ГОСТе и зависят от разных параметров, например, они отличаются для угловой и неугловой комнаты, кухни и ванной. 

По словам ведущего юриста Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко, показатели температуры в помещении могут колебаться, но незначительно. Для температуры воздуха допускается повышение или понижение на 3 °С, а вот результирующая (то есть суммарный нагрев воздуха и поверхностей в помещении) не может колебаться более чем на 2 °С. 

При определении нормативной температуры юрист советует руководствоваться следующей таблицей. 

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2

Куда жаловаться

©  сайт мэра Москвы

Для начала нужно установить термометры в разных комнатах, чтобы определить температуру. 

После самостоятельных измерений юрист советует обратиться в свою управляющую компанию. Из УК должны прислать специалиста для проверки и составления документов. 

Если проверка покажет, что температура действительно завышена, жильцы могут потребовать от УК ее снизить. Каким образом снизить температуру (например, за счет уменьшения температуры воды в котельной), УК определяет самостоятельно - общее собрание собственников многоквартирного дома такие вопросы решать не может.

Если УК требования жильцов проигнорирует, следует пожаловаться в жилинспекцию по месту жительства или отделение Роспотребнадзора. Они обычно быстро реагируют на обращения граждан и штрафуют управляющие компании за бездействие.

Кроме того, жители Подмосковья могут оставить жалобу на «Доброделе». Здесь необходимо войти в личный кабинет и выбрать сначала пункт «Многоквартирные дома», а затем указать тему «Ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению (холодно/жарко в квартире)»

Москвичи могут оставить жалобу на портале «Наш город», где нужно выбрать тему «Проблема с ЖКХ и отоплением», или на сайте мэра Москвы.

Если вышеперечисленные способы не помогли, то можно дойти до прокуратуры. В этом случае лучше иметь письменную коллективную жалобу в УК и документы, фиксирующие ее отказ предпринимать какие-либо действия.

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3

Как поменять батареи

© РИАМО, Николай Корешков

Коллективная жалоба может стать поводом для уменьшения температуры в котельной, которая подает тепло в дома.

Если жарко только в нескольких квартирах, то, скорее всего, жильцам предложат поменять батареи. За чей счет делать замену, зависит от того, кому принадлежат труба и радиатор.

Внутри квартиры все, что находится после вентиля на общем стояке, ремонтируется и заменяется владельцем квартиры, а если запорного устройства нет, то батареи считаются общедомовым имуществом и должны заменяться управляющей компанией, говорит юрист. 

Потребитель может направить заявку о необходимости замены батареи в свою УК. Диспетчер согласует время и день проведения работ. Специалисты могут быть как из самой управляющей компании, так и от сторонней организации. Исполнитель должен составить акт приема (передачи) работ (или любые подтверждающие документы) и дать гарантию на выполненную работу. Иначе претензии впоследствии предъявлять будет некому. 

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ОтоплениеМосква
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