Что делать, если в квартире сильно топят

Температурные нормы
Допустимые температурные нормы в жилых помещениях прописаны в ГОСТе и зависят от разных параметров, например, они отличаются для угловой и неугловой комнаты, кухни и ванной.
По словам ведущего юриста Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко, показатели температуры в помещении могут колебаться, но незначительно. Для температуры воздуха допускается повышение или понижение на 3 °С, а вот результирующая (то есть суммарный нагрев воздуха и поверхностей в помещении) не может колебаться более чем на 2 °С.
При определении нормативной температуры юрист советует руководствоваться следующей таблицей.
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Куда жаловаться
Для начала нужно установить термометры в разных комнатах, чтобы определить температуру.
После самостоятельных измерений юрист советует обратиться в свою управляющую компанию. Из УК должны прислать специалиста для проверки и составления документов.
Если проверка покажет, что температура действительно завышена, жильцы могут потребовать от УК ее снизить. Каким образом снизить температуру (например, за счет уменьшения температуры воды в котельной), УК определяет самостоятельно - общее собрание собственников многоквартирного дома такие вопросы решать не может.
Если УК требования жильцов проигнорирует, следует пожаловаться в жилинспекцию по месту жительства или отделение Роспотребнадзора. Они обычно быстро реагируют на обращения граждан и штрафуют управляющие компании за бездействие.
Кроме того, жители Подмосковья могут оставить жалобу на «Доброделе». Здесь необходимо войти в личный кабинет и выбрать сначала пункт «Многоквартирные дома», а затем указать тему «Ненадлежащее качество коммунальной услуги по отоплению (холодно/жарко в квартире)»
Москвичи могут оставить жалобу на портале «Наш город», где нужно выбрать тему «Проблема с ЖКХ и отоплением», или на сайте мэра Москвы.
Если вышеперечисленные способы не помогли, то можно дойти до прокуратуры. В этом случае лучше иметь письменную коллективную жалобу в УК и документы, фиксирующие ее отказ предпринимать какие-либо действия.
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Как поменять батареи
Коллективная жалоба может стать поводом для уменьшения температуры в котельной, которая подает тепло в дома.
Если жарко только в нескольких квартирах, то, скорее всего, жильцам предложат поменять батареи. За чей счет делать замену, зависит от того, кому принадлежат труба и радиатор.
Внутри квартиры все, что находится после вентиля на общем стояке, ремонтируется и заменяется владельцем квартиры, а если запорного устройства нет, то батареи считаются общедомовым имуществом и должны заменяться управляющей компанией, говорит юрист.
Потребитель может направить заявку о необходимости замены батареи в свою УК. Диспетчер согласует время и день проведения работ. Специалисты могут быть как из самой управляющей компании, так и от сторонней организации. Исполнитель должен составить акт приема (передачи) работ (или любые подтверждающие документы) и дать гарантию на выполненную работу. Иначе претензии впоследствии предъявлять будет некому.
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