РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 окт. В план ремонта на 2020 год включили 85 участков автомобильных дорог в подмосковном Красногорске, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«85 автомобильных дорог – в плане дорожного ремонта на 2020 год. В том числе участок от автодороги Аникеевка – Нахабино в сторону Новорижского шоссе, который значительно снизит нагрузку на Волоколамское шоссе», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в текущем году в план дорожного ремонта вошли 79 участков дорог. Отремонтировано 32,7 километра дорожного полотна и 4,5 километра тротуаров.

«Оцифровано и отремонтировано более 9 тысяч ям на магистралях и во дворах», – добавляется в сообщении.