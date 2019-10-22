РИАМО - 22 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в число лидеров рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров в сентябре 2019 года и занял четвертое место, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в российских СМИ.

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав российских регионов стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Александр Беглов (Санкт-Петербург). Четвертое место у Андрея Воробьева (Московская область), пятое – у Сергея Аксенова (Крым).

СМИ цитировали пост Воробьева, в котором он поблагодарил жителей региона, принявших участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево».