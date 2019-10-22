РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 окт. Клубы активного долголетия планируют открыть в Королеве, первый клуб заработает уже 1 декабря текущего года, сообщила заместитель главы администрации округа Виктория Королева.

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание. На нем участники обсудили итоги работы ЕДС и реализацию программы «Активное долголетие» в городе.

«Участниками программы являются более 64 тысяч пенсионеров. В рамках программы проводятся различные экскурсии и занятия. Планируем открыть два клуба активного долголетия. Один в микрорайоне Юбилейный на улице Пионерской, дом №1/4. Планируем открыть его 1 декабря этого года. Второй – на улице Дзержинского, дом №24/2. Его планируем открыть 1 февраля 2020 года», – сказала Королева.

По программе «Активное долголетие» пенсионеры посещают лекции, занимаются плаванием, физкультурой, скандинавской ходьбой, пением, танцами, йогой, дыхательной гимнастикой, посещают курсы компьютерной грамотности.