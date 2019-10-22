РИАМО – 22 окт. «Кишечный грипп» не стоит путать с обычным гриппом, хотя у этих двух заболеваний есть и схожие симптомы в виде высокой температуры, кашля и боли в горле, сообщает aif.ru.

«Кишечным гриппом» в народе называют ротавирусную инфекцию, которая не имеет отношения к вирусам «настоящего» гриппа. Именно поэтому прививка от гриппа не убережет от ротавируса, для этого необходимо брать специальную вакцину. Как пояснил гастроэнтеролог Виталий Румянцев, если в коллективе возникла вспышка «кишечного гриппа», то прививаться уже бессмысленно.

«Ротавирусная инфекция возникает молниеносно. Если это касается детского коллектива и у них были общие источники инфицирования, то вакцина просто не успеет подействовать. Контагиозность (заразительность вируса) очень высокая», – сказал Румянцев.

В России делают профилактические прививки от ротавируса, но эта процедура не оплачивается средствами фонда ОМС.

«Прививку против ротавируса по ОМС можно сделать лишь в случае эпидемических показаний. Родители также могут привить ребенка платно», – дополняется в материале.

Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции используется перорально. Она защищает от пяти самых распространенных серотипов инфекции. Оптимальный возраст для начала прививания – шесть недель. Курс предполагает принятие трех доз с интервалом между ними от четырех до 10 недель.