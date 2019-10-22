РИАМО – 22 окт. Исполнительный совет ЮНЕСКО в Париже принял решение об учреждении международной премии ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук, сообщается на сайте kp.ru.
Данная инициатива исходила от России, и является результатом совместной работы с ЮНЕСКО в рамках проведения Международного года периодической таблицы химических элементов.
«Первое вручение наград состоится в 2020 году. Жюри будет ежегодно выбирать двух лауреатов, каждому из которых достанется по 250 тысяч долларов за прорывные открытия, инновации и содействие развитию фундаментальных наук», – говорится в сообщении.
Это позволит закрепить результаты проведения Международного года периодической таблицы химических элементов в программе ЮНЕСКО и подчеркнуть ведущую роль России в данной области.
В настоящее время ЮНЕСКО учреждено 23 премии – пять премий по естественным наукам и семь премий по социальным и гуманитарным наукам.
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