РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 окт. Почти 90 жителей подмосковного Красногорска получили частичную компенсацию затрат на зубопротезирование за 3 квартал текущего года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В горокруге Красногорск действует областная программа оказания материальной помощи для частичного возмещения денежных средств, потраченных на зубопротезирование. За 3 квартал 2019 денежную компенсацию получили 87 человек. В 2018 году материальная помощь была оказана 170 жителям округа», – говорится в сообщении.

Получить льготы по протезированию зубов за счет муниципального бюджета может ряд категорий граждан Российской Федерации, постоянно зарегистрированных в Красногорске и имеющих инвалидность.

В комиссию по оказанию материальной помощи отдельным категориям граждан на частичное возмещение расходов по зубопротезированию могут обратиться ветераны Великой Отечественной войны, а также те, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в Московской области, и лица старше 80 лет.

«Размер материальной помощи определяется на основании подтвержденных фактических затрат, но не может превышать 50 тысяч рублей», – заключается в материале.