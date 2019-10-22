РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 окт. Рабочие завершили ремонт подъезда в одном из домов на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск работниками управляющей компании МУП «СЕЗ» в соответствии с планом производится косметический ремонт подъездов в многоквартирных домах, находящихся в управлении. В настоящее время комиссией был принят после ремонта шестой подъезд жилого дома по адресу: улица Симферопольская, дом №23», – говорится в сообщении.

Также ранее рабочие завершили ремонт фасадов домов №№ 1 и 4 по улице Революции.