РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 окт. Вот уже три года в библиотеке поселка Красково подмосковных Люберец проходят регулярные мастер-классы по основам компьютерной грамотности, бесплатные занятия рассчитаны на людей старшего возраста, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Люди пожилого возраста хотят быть вовлеченными в современный ритм жизни, заниматься спортом, творчеством, ездить на экскурсии, посещать выставки и просто получать удовольствие от жизни. Поэтому такое направление работы в библиотеке – очень полезное и востребованное занятие. За три года основам работы на компьютере обучились более 40 человек», – сказал Ружицкий.

Он напомнил, что в Подмосковье активно реализуется программа губернатора «Активное долголетие», которая направлена на поддержание здорового образа жизни пожилых людей.

По словам главы Люберец, мастер-класс по основам компьютерной грамотности проходит в библиотеке с 2017 года. Его ведет библиотекарь Людмила Кабанова.

«Сегодня у старшего поколения красковчан есть потребность изучить офисные программы, получить навыки работы в интернете для оплаты услуг в личном кабинете или для общения в социальных сетях», – подчеркнул Ружицкий.

Обучающий курс подбирается индивидуально после выявления у человека цели изучения компьютера и уровня его подготовки. Кому-то достаточно посетить несколько занятий, а кто-то должен пройти полный курс.

Занятия в библиотеке проходят раз в неделю. Очередной урок состоится в четверг, 24 октября. Он начнется в 15:00. Адрес библиотеки: поселок Красково, микрорайон Коренево, улица Островского, дом №6.