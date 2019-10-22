РИАМО – 22 окт. Госдума РФ ратифицировала протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, документ нужен в том числе для расширения обмена информации между странами о террористах, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Документ направлен на борьбу с терроризмом. Он предполагает установление уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе — умышленное участие в террористической группе, обучение терроризму, факт выезда за границу в целях терроризма и финансирование или организацию таких поездок», — рассказал изданию депутат Владимир Синяговский.

Он также отметил, что протокол был принят государствами-участниками Конвенции и предполагает использование сети национальных, круглосуточно доступных контактных пунктов.

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма была принята в 2005 году.