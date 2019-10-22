РИАМО - 22 окт. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области обследовали закрытые полигоны ТКО на территории региона, всего было проверено 27 объектов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В первую очередь инспекторов интересовало, нет ли на полигонах самопроизвольных возгораний и не ведется ли незаконный прием отходов.

«В ходе обследования фактов несанкционированного обращения с отходами на закрытых полигонах не выявлено. Практически везде подъезды к объектам заблокированы. Очагов возгорания нигде не зафиксировано», - говорится в сообщении.

В Минэкологии подчеркнули, что со всеми закрытыми полигонами в Подмосковье проводится системная работа.

«Есть три направления этой работы. Первое – экологический надзор, который мы ведем в плановом режиме, обследуя полигоны ежемесячно. Здесь мы работаем в тесном контакте с местными администрациями, МЧС и другими ведомствами. Второе направление – подготовка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов накопленного вреда. Третье – сами рекультивационные работы», - сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

По его словам, сегодня проходит рекультивация пяти полигонов, все работы выполняются в соответствии с графиком.