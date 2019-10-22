РИАМО - 22 окт. Подмосковный Серпухов был первым муниципалитетом, который внедрил на своей территории новую форму проведения общих собраний собственников помещений с использованием Единой информационно-аналитической системы ЖКХ (ЕИАС ЖКХ), сейчас так проводить собрания стали более 50 домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Серпухове еще в прошлом году было проведено первое собрание собственников, на котором жители приняли решение о переходе на проведение общих собраний собственников в электронной форме.

«Мне как председателю совета многоквартирного дома подобная форма проведения собраний собственников понравилась. Теперь не нужно ходить по квартирам и раздавать бюллетени для голосования, потом их собирать, заниматься подсчетом голосов, развешивать уведомления и так далее», – заявил председатель совета дома 21 по улице Химиков.

Сейчас на территории города уже более 50 домов приняли решение об использовании ЕИАС ЖКХ Московской области при проведении ОСС, так как это удобно не только для жителей, но и для управляющих организаций.

«Проведение общего собрания собственников помещений МКД в электронном виде значительно упрощает процесс проведения собрания. Каждый из собственников может принять участие в голосовании, находясь в любом месте. Председателю не нужно подстраивать свой график под очные собрания, на которые собственники и так не ходят: для того чтобы поучаствовать в жизни собственного дома, достаточно будет проголосовать через систему. И нужны для этого будут только активные личные кабинеты, компьютер или смартфон», – дополнил председатель ТСЖ «45 Октябрь».

Сотрудники управления ЖКХ администрации Серпухова прошли специальное обучение по работе в системе и осуществлению полномочий администратора собраний в электронной форме.

Администрация округа организовала прием граждан, у которых нет возможности голосовать с помощью системы. На приеме уполномоченный сотрудник подробно расскажет о системе, ответит на все вопросы и внесет в систему решение собственника по вопросам повестки дня.

На текущий момент в Серпухове проведено уже более 50 общих собраний в электронной форме, и еще около 20 находится в процессе проведения.