РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 окт. Стал известен победитель конкурса на проектирование детского сада на 125 мест на улице Заречная в Балашихе, который планируют открыть в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Контракт на выполнение работ заключили с ООО «Конструкторское бюро «Стройпроект». Помимо групповых ячеек с раздевалками, подрядчик должен будет спроектировать игровые комнаты, спальни, санузлы, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков, где будут проводиться развивающие занятия.

«На прилегающей территории будут проведены работы по комплексному благоустройству и озеленению. Запланирована установка теневых навесов, спортивных и игровых комплексов. Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения. Завершить строительство нового объекта образования планируется в 2021 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектирование и строительство дошкольного учреждения проведут в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».