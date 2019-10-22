РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 окт. Подрядчика ООО «Инстракт» оштрафовали на 440 тысяч рублей за 68-дневную просрочку сдачи комплексного благоустройства дворовой территории в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«На 440 тысяч рублей оштрафован подрядчик ООО «Инстракт» за срыв сроков комплексного благоустройства дворовой территории по улице Лесная, дом №3А. Работы там завершились в начале сентября. 68 дней просрочки обошлись компании почти в 6% от цены контракта», – говорится в сообщении.

О жестких мерах в случае нарушения условий конкурса на выполнение работ по заказу округа еще летом говорила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина в ходе осмотра дворов, включенных в программу комплексного благоустройства.

«Подрядчик, принимая решение участвовать в конкурсе на выполнение работ, должен отдавать себе отчет и нести полную ответственность за то, что он на себя принимает обязательства. Мы видим вопиющее нарушение сроков по нескольким объектам и будем разбираться, по каким причинам это произошло», – подчеркнула Хаймурзина.

Тогда же глава округа дала поручение профильным подразделениям разобраться со всеми фактами недобросовестного исполнения подрядчиками своих обязательств.

В этом году в городском округе Красногорск по программе комплексного благоустройства дворовых территорий работы проходят по 32 адресам. 22 из них уже готовы, остальные – на завершающей стадии.