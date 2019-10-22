РИАМО - 22 окт. В Израиле с 28 октября по 3 ноября проходит чемпионат Европы по спортивной акробатике, в нем в составе сборной России примут участие восемь спортсменов из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего в турнире поучаствуют 300 спортсменов со всего мира, они разыграют награды в соревнованиях смешанных, мужских и женских пар, а также в групповых состязаниях.

«Сборную России на чемпионате Европы представят восемь спортсменов из Московской области. Кирилл Старцев и Виктория Аксенова будут бороться за медали в соревнованиях смешанных пар. В групповых упражнениях у мужчин выступят Виктор Гречухин и Валерий Тухашвили. В мужских парах – Максим Караваев и Тимофей Иванов, а у женщин – Ясмина Ишанкулова и Диана Коротаева», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков подчеркнул, что спортсмены из региона составляют костяк сборной России по спортивной гимнастике.

«Они регулярно представляют нашу страну на различных международных соревнованиях. В этом году акробаты из Подмосковья уже завоевывали медали на этапах Кубка мира в Бельгии и Лиссабоне. Желаю им достойно выступить на чемпионате Европы в Израиле и пополнить свою коллекцию наград», – заключил министр.