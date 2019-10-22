РИАМО - 22 окт. В 28 муниципальных образованиях Подмосковья устранены нарушения в сфере обращения с отходами, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«За минувшую неделю с 14 по 18 октября благодаря действиям инспекторов ведомства в 28 муниципальных образованиях региона устранены нарушения при накоплении, вывозе твердых коммунальных отходов, а также в содержании площадок для их складирования, заключении договоров на вывоз отходов», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, порядок навели в Подольске, Богородском округе, Шатуре, Можайске, Наро-Фоминском округе, Лыткарине, Домодедове, Долгопрудном, Солнечногорске, Воскресенске и других муниципалитетах.