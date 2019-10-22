РИАМО - 22 окт. Международная выставка кошек Winter Cat Show состоится 7-8 декабря в «Крокус Экспо», гости увидят более 40 пород хвостатых, говорится в сообщении пресс-службы фелинологического клуба «Роскошные кошки».

«Более тысячи кошек и котов предстоит оценить российским и зарубежным экспертам из крупных фелинологических систем. Будут выбраны лучшие из лучших», - говорится в сообщении.

На выставке будут представлены гигантские мейн-куны, вальяжные британские короткошерстные, пушистые сибирские, роскошные персы, голые сфинксы и еще 40 пород кошек. Победители и призеры национальных и международных конкурсов будут соревноваться за звание лучшего котенка, кошки, кота и так далее.

В течение двух дней посетителей ожидает увлекательная шоу-программа, в которую войдут квесты, лотереи с розыгрышами призов, мастер-классы, конкурсы, блогер-шоу, а также выступления артистов. Для юных гостей будет работать детская площадка.

Организаторы выставки подготовили любителям семейства кошачьих не только развлекательную, но и образовательную программу.

«На Winter Cat Show можно будет познакомиться с различными породами кошек, получить консультацию профессиональных фелинологов и ветеринарных врачей об особенностях пород и содержании животного. А также возможно сразу приобрести котенка и домой отправиться с новым членом семьи. На ярмарке товаров будут работать ведущие производители кормов, лакомств и аксессуаров для кошек», - добавляется в материале.

В рамках выставки также пройдет благотворительная акция «Подари кошке дом». Общее количество участников, заводчиков и гостей мероприятия составит более 15 тысяч человек.